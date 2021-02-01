Поклонников удивила роскошь в ванной комнате Елены Малышевой

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01.02.2021, 18:14, Разное
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Ведущая программы «Жить здорово!» часто показывает поклонникам, как она проводит свой досуг и как живет. Недавно она опубликовала видео, снятое в собственной ванной, удивив подписчиков в Instagram роскошью и обстановкой комнаты.
Кадры были опубликован в сторис, после чего многие фан-аккаунты сделали репост, чтобы обсудить дорогую косметику Елены Малышевой. Больше всего поклонников удивило то, что в ванной у телеведущей установлен маленький настенный холодильник, в котором она хранит средства для ухода за лицом. При этом, в нем регулируется температура, а данные можно увидеть на специальном экране.

Елена Малышева похвасталась своими кремами, произведенными в Швейцарии. Стоимость одной такой баночки стартует от 5 тысяч рублей. Также внимательные фолловеры заметили у знаменитости пару комплектов щеток для лица от известного бренда. Одно такое изделие стоит примерно пару тысяч рублей. Рядом с местом, где Елена Малышева привыкла ухаживать за лицом, лежала стопка чистых свернутых полотенец. Полочки в ванной комнату сделаны из стекла и натерты домработницей до блеска.

Также поклонники отметили, что освещение в ванной комнате ведущей подобрано довольно грамотно. У нее есть несколько увеличивающих зеркал, с помощью которых процедуры делать намного проще.



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