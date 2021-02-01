Анастасия Волочкова назвала своих хейтеров «моральными уродами»

01.02.2021, 18:14, Разное

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В своем микроблоге Instagram Анастасия Волочкова предпочитает отключать комментарии, так как считает их ненужными. Своих хейтеров балерина назвала «моральными уродами» и намерена отстаивать свои права в суде.

Поправки к закону о клевете предусматривают многомиллионные штрафы, исправительные работы и лишение свободы на срок 2-5 лет. Поэтому недоброжелателям в Сети следует быть впредь осторожнее со своими высказываниями. Во время съемок программы «Звезды сошлись» Анастасия Волочкова пояснила о том, как пыталась привлечь к ответственности ведущую Дану Борисову. Она даже начала судебный процесс, но вскоре поняла, что ее коллега «пиарится» на этой ситуации, поэтому забрала из суда документы.

По поводу хейтеров балерина сказала, что не обращает на них внимания. Зачастую негативные комментарии пишут со страниц-ботов, у которых нет подписчиков и фотографий. Также Анастасия Волочкова отметила «страшных женщин, которые обсуждают ее фигуру или шпагат». В таких ситуациях ей хочется поинтересоваться, чего они добились в жизни, чтобы позволять себе критиковать ее. Также танцовщица процитировала знаменитую Фаину Раневскую, напомнив о том, что «все высказывания за спиной слышит только попа».