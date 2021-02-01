Впервые ученые могли наблюдать за формированием планет у малых звезд

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01.02.2021, 18:12, Новости дня
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За процессом формирования планет вокруг малых звезд смогли наблюдать немецкие астрономы, представляющие Общество имени Макса Планка. Отметим, что речь идет о системах, в центре которых стоит звезда, по массе в пять или десять раз меньшая, чем наше Солнце.

Об этом событии сообщил руководитель группы ученых Николас Куртович. По его словам, сложность организовать наблюдение процесса состояла в том, что такие звезды испускают слишком мало света и находятся на очень большом расстоянии от Земли.

В целом, проведено наблюдение за шестью разными планетными дисками, расположенными в созвездии Тельца. Результатом наблюдений стал ряд новых открытий в области астрономии. Отметим, что изучаемые события, на самом деле, происходили несколько миллионов лет назад.



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