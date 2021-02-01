Путин установил выплаты военным медикам за работу с COVID

01.02.2021, 17:54, Новости дня

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах в размере 68 тыс. 811 рублей медикам из числа военных, сотрудников МВД и ФСИН за работу с коронавирусом.

«Постановляю осуществить единовременную выплату следующим категориям граждан из числа военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел РФ, сотрудников федеральной противопожарной службы, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы РФ, сотрудников войск национальной гвардии РФ: а) медицинским работникам, непосредственно оказывающим медицинскую помощь пациентам, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентам с подозрением на эту инфекцию; б) лицам, осуществляющим транспортировку пациентов, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции, и пациентов с подозрением на эту инфекцию к месту оказания медицинской помощи», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, основанием для получения выплаты является освобождение от военных обязанностей и(или) нахождение в стационаре из-за развития у медработника полученных при исполнении обязанностей осложнений, вызванных COVID-19 и повлекших временную нетрудоспособность, но не приведших к инвалидности.

Отмечается, что размер единовременной выплаты составляет 68 тыс. 811 рублей.

Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания, 1 февраля 2021 года, и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 марта 2020 года.

В декабре Путин заявил, что у него возникает чувство гордости за военных медиков, которые принимают участие в борьбе с пандемией, а протоколы и методики их лечения порой даже лучше, чем на «гражданке».

Напомним, в 2020 году глава государства сообщил, что военные создали 16 медицинских центров за два месяца. Президент подчеркнул: медцентры «были возведены в беспрецедентно короткие сроки и с хорошим качеством, на совесть».

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова попросила Путина не останавливать строительство модульных медицинских центров для пациентов с коронавирусом в регионах. В ответ на это Путин поручил правительству и Минобороны подумать над возможностью распространения практики быстрого возведения медицинских центров по всей стране.

Газета ВЗГЛЯД ранее подробно рассказывала об участии Минобороны в строительстве многофункциональных медицинских центров, в том числе, о том, какую роль в этом играют ВКС.