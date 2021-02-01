МИД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы РФ по Навальному

01.02.2021, 17:54, Новости дня

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Российская сторона до сих пор не получила от германских коллег ответов по существу на запросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщили в МИД.

Первый запрос Генеральная прокуратура РФ по Навальному направила в Германию еще 27 августа 2020 года, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.

«Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды подтверждал российскому послу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало», – подчеркнули в ведомстве.

В январе российская генпрокуратура вновь направила в Германию очередное обращение с призывом выполнить в полном объеме все запрошенные у нее процессуальные действия и ответить по существу на все вопросы.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.