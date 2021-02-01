 

МИД напомнил, что Германия до сих пор не ответила на запросы РФ по Навальному

01.02.2021, 17:54, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Российская сторона до сих пор не получила от германских коллег ответов по существу на запросы по ситуации с блогером Алексеем Навальным, сообщили в МИД.

Первый запрос Генеральная прокуратура РФ по Навальному направила в Германию еще 27 августа 2020 года, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.

«Статс-секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер дважды подтверждал российскому послу в Берлине, что ходатайство российской стороны непременно будет удовлетворено. По состоянию на 1 февраля 2021 года ответа по существу от германской стороны не поступало», – подчеркнули в ведомстве.

В январе российская генпрокуратура вновь направила в Германию очередное обращение с призывом выполнить в полном объеме все запрошенные у нее процессуальные действия и ответить по существу на все вопросы.

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / “Танцующий миллионер” Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео

14.01 / В Южном Судане повторно задержали россиян, путешествующих с блогером Варламовым

23.12 / Звезда сериала “Сваты” Кошмал обнародовала свадебное фото

02.09 / “Хотим мира, как никто другой”. Зеленский прокомментировал годовщину завершения Второй мировой войны

09.09 / Euronews – новый антирекорд ЕС — число заразившихся в Испании превысило полмиллиона

24.06 / Воздушная часть парада в честь 75-й годовщины Победы прошла в Москве

27.08 / Белоруссия заявила протест главе дипмиссии Польши

01.10 / В Италии зафиксировали максимальное с апреля число случаев COVID-19

23.10 / Зеленский: В Украине почти самый низкий в Европе показатель смертности

12.10 / Даже отечественные критиканы признали прорывной характер визита Зеленского в Великобританию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска