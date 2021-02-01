 

Володин сообщил об укреплении российских позиций в ПАСЕ

01.02.2021, 17:52, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В зимнюю сессию сформировалось устойчивое большинство, которое выступает против нападок на российскую делегацию, констатировал Володин. Попытки сорвать работу депутатов и сенаторов провалились, добавил спикер.

С момента возвращения России в ПАСЕ позиции нашей страны сильно укрепились, считает председатель ГД. Большинство в ассамблее настроено на конструктивный диалог, отметил Володин в беседе с журналистами.

“Со своей стороны будем поддерживать контакты. С приближением выборов в Государственную Думу провокации в отношении России будут увеличиваться, мы должны быть готовы к этому”, – указал председатель ГД.

По его словам. российские парламентарии намерены использовать площадку ПАСЕ для обмена законодательным опытом. Кроме того, депутаты и сенаторы будут обсуждать нарушения прав человека крупными IT-компаниями.

Зимняя сессия ПАСЕ проходила 26-28 января в Страсбурге. Российскую делегацию возглавлял вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Депутаты и сенаторы долго разъясняли свою позицию коллегам и добились, чтобы полномочия нашей делегации были полностью подтверждены, отметил законодатель.

Участие российских парламентариев в зимней сессии ПАСЕ Толстой оценил как победу. Если бы полномочия нашей делегации не подтвердились, она бы покинула ассамблею, отметил депутат. “И это вызвало бы новый институциональный кризис в Совете Европы”, – заявил законодатель.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Психолог не исключает эмоциональные травмы у детей Павла Прилучного и Агаты Муцениеце

27.01 / Эксперты рассказали о способах найти скрытую камеру в отеле или съемной квартире

06.10 / Теперь это официально: COVID-19 распространяется через воздух

08.09 / Алексей Навальный призвал ввести санкции против «Северного потока-2»

28.07 / Мнение: Сухой Суперджет. Анатомия региональника

22.11 / Следы применения ядерного оружия в Древней Индии

22.01 / Кети Топурия родила сына от Льва Деньгова: первое фото и имя ребенка

09.07 / Первые с конца

18.11 / Боярский: «Артисты должны найти дополнительный источник доходов, а не ждать помощи от государства»

19.01 / Мнение: МиГ-29 в районе Сирта и авиабазы Аль-Джуфра

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска