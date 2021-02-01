Ученые объяснили необходимость давать детям больше свободы во время пандемии

01.02.2021, 17:50, Разное

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Из-за многочисленных ограничений люди с детьми лишились поддержки в воспитании и развитии детей, в первую очередь — со стороны детских садов, школ и пожилых родственников. По мнению исследователей из Института Лейбница (Leibniz Institute), авторов нового исследования, в этих условиях разумнее дать своим детям больше свободы и самостоятельности в принятии решений. Это может избавить семьи от неврозов и конфликтов и облегчить адаптацию во время пандемии.

«Мы решили исследовать, будет ли родительское поведение, поддерживающее автономию детей, способствовать улучшению психологического благополучия детей. Также мы изучили, может ли такая стратегия создать здоровый эмоциональный климат, который приносит пользу и детям, и родителям», – написали ученые.

В исследовании приняли участие 562 родителя, которые согласились ежедневно заполнять анкеты, отражающие отношение к контролю за детьми во время весеннего локдауна. Добровольцы должны были положительно либо отрицательно ответить, насколько они поддерживают то или иное утверждение. Например: «я позволяю своему ребенку самостоятельно решать, чем он хочет заниматься» или «сегодня мой ребенок мог не делать того, что ему не нравится». Также родители отвечали на вопросы о том, сколько времени они провели со своими детьми и насколько участвовали в выполнении домашнего задания.

Шлепки, подзатыльники и ссоры ухудшают психическое здоровье ребенка

«Народные» методы воспитания, конфликты между родителями и пагубные привычки взрослых могут наносить серьезный урон психике ребенка вплоть до подросткового возраста, считают авторы нового исследования.

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Большинство детей респондентов учатся в начальной школе (62,9%), примерно четверть – в средней школе (24,7%), остальные – обучаются в старших классах или в профессиональном учебном учреждении.

Спустя три недели добровольцы заполнили последнюю анкету, в которой отвечали на вопросы о поведении своих детей и эмоциональной обстановке в семье. Результаты показали, что родители, которые давали своим детям свободу в разумных пределах, переживали меньше стрессовых ситуаций и реже уставали. Кроме того, ребенок, получивший автономию, учится быть самостоятельным и нести ответственность за свои поступки. Уровень психологического благополучия у таких детей был значительно выше, чем в семьях, где родители «стоят над душой» и строго контролируют выполнение заданий.

«Эта стратегия может не только способствовать сплочению семьи, но и повысить удовлетворение родительских потребностей и ожиданий», – считают авторы исследования.