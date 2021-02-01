 

Мнение: А кому зайца-побегайца древнеарамийского

01.02.2021, 17:44, Разное
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Религиозные темы всегда пахнут разнообразно. То миртом, то ладаном…

Взгляд на основные догматы разных религий дает интересный сводный анализ. Возникает ощущение единого источника. Причем, каждая новая религиозная книга претендует на первоисточник, потом краснеет до корешков при обнаружении "совпадений", что-то мямлит в оправдание.

Другое дело переводы и переписывания книг. Тут уже не спрячешься за пылью веков. Есть конкретное имя переводчика, который облажался и его подмена четко зафиксирована. Недавно просматривал разные переводы Корана на русский язык. Есть такие интерпретации переводчиков, которые приводят не просто к разночтениям, а к конкретным изменениям смысла.

Тоже произошло с Торой. Мы все верим в то, что догматы писались искренними, честными и набожными людьми. Но после сравнения нескольких источников начинаешь в этом сомневаться.

Кому служат эти люди?

В сети появилось видео, которое описывает дословный перевод с древнеарамийского Ветхого завета. Переводчик не стал интерпретировать текст через свое разумение, а сделал перевод, как есть. И открылись очень интересные факты.

Делайте выводы сами, ху из ху. Мне тут нечего добавить.

Источник: Достало



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