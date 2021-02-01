В январе в Киеве зафиксировали девять температурніых рекордов – обсерватория Срезневского

01.02.2021, 17:26, Новости дня

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В январе климатологи зафиксировали в Киеве девять температурных рекордов. Об этом 1 февраля сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

“Среднемесячная температура воздуха в январе в столице составила -2,5 °С, что превышает обновленную климатическую норму на 0,7 °С”, – отметили в обсерватории.

Холоднее всего в Киеве было 20 января (-20,2 °С), а теплее всего – 24 января (+8,6 °С).

“Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/CGO.Official/posts/250841773158725



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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