 

В январе в Киеве зафиксировали девять температурніых рекордов – обсерватория Срезневского

01.02.2021, 17:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В январе климатологи зафиксировали в Киеве девять температурных рекордов. Об этом 1 февраля сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского в Facebook.

“Среднемесячная температура воздуха в январе в столице составила -2,5 °С, что превышает обновленную климатическую норму на 0,7 °С”, – отметили в обсерватории.

Холоднее всего в Киеве было 20 января (-20,2 °С), а теплее всего – 24 января (+8,6 °С).

“Осадков на проспекте Науки выпало 63 мм, что составило почти две месячные климатические нормы”, – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/CGO.Official/posts/250841773158725


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.01 / Ученые посоветовали, как легче просыпаться по утрам

04.07 / Турецкая артиллерия обстреляла позиции армии Сирии

31.07 / Госэкоинспеция Украины не рекомендует разрезать танкер Delfi, чтобы убрать его с пляжа

19.11 / Kia продемонстрировала внешний вид нового Sportage для рынка Китая

05.10 / Тренерский штаб сборной Украины вызвал двух футболистов вместо инфицированных коронавирусом

29.12 / Байден пожаловался на препятствия Пентагона в передаче власти

21.11 / В Крыму отреагировали на слова Санду о статусе полуострова

09.12 / Спецслужбы США обвинили «российских хакеров» во взломе «антихакерской» компании

01.07 / Ла Лига. “Севилья” разгромила аутсайдеров из “Леганеса”

18.01 / Кабмин пообещал компенсировать тарифы на электроотопление в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска