Врач раскрыл способ усилить эффект вакцинации от коронавируса

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01.02.2021, 17:20, Разное
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Врач Михаил Костинов подробно разъяснил, как можно усилить эффект от любой вакцинации. По его словам, уменьшить неблагоприятный исход после прививки можно принимая средства для повышения иммунитета, но их назначает только медик.
В данном случае речь не идет о вакцине против коронавируса. Человек, заходя в медицинское учреждение, может подхватить инфекцию или же бактерии. После прививки через три дня обычно болезнь дает о себе знать. В данном случае пациенты винят вакцину, но на самом деле препарат не имеет к этому никакого отношения.

Лекарства для улучшения иммунитета назначают врачи, исходя из состояния человека и его возраста. В первую очередь они необходимы пациентам, относящимся к группам риска, и пожилым людям.

Если после вакцинации ухудшилось состояние, не нужно сильно переживать, поскольку организм проявляет реакцию на введенный препарат. Не исключено, что поднимется температура, будет болеть место укола. В данном случае нужно принимать антигистаминные препараты и жаропонижающие.

Никакая прививка не гарантирует пожизненный иммунитет. По словам врача Михаила Костинова, время показало, что в случае с корью прививаться нужно раз в 15-20 лет. Как будет обстоять ситуация с коронавирусом, пока никто не знает.

Источник: vm.ru



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