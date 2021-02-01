 

Ученые из США: COVID-19 способен вызывать нарушения в работе почек

01.02.2021, 17:20, Разное
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В процессе проведения исследования исследователи из США пришли к выводам, что COVID-19 может вызвать нарушения в работе почек пациентов и привести к развитию альбуминурии. В моче 25% больных, которые проходили лечение в двух различных клиниках, обнаружили обрывки белка SARS-CoV-2.
По словам американских ученых, чтобы выявить эту закономерность, они специально разработали тест. Профессор Чукри бин Мамун, представляющий Йельский университет, пояснил о том, что в человеческих выделениях были найдены обрывки белковых молекул, которые входят в состав оболочки SARS-CoV-2. После того, как образцы были проанализированы, исследователи сопоставили, как часто наличие COVID-19 сопровождалось проникновением инфекции в почки и связанные с ними органы. При этом, молекулы S-белка коронавируса фиксировали в моче только взрослых людей. Среди детей был обнаружен только один такой случай. У пациентов наблюдался аномально высокая концентрация альбумина в моче, что говорило о том, что у них серьезные повреждения почек.

С момента, когда была зафиксирована первая вспышка COVID-19 в Ухане, исследователи установили, что вирус поражает не только легкие больных, но и проникает в тельца, которые расположены в иных тканях тела. Это объясняет, почему многие пациенты жалуются на потерю обоняния, сбои работы кровеносной и пищеварительной системы. Кроме этого, исследователи говорят о том, что вирус способен проникать в мозг, что вызывает значительные нарушения в его функционировании.

Источник: tass.ru



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