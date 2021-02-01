 

Врач рассказал, о чем может свидетельствовать боль в горле утром

01.02.2021, 17:20, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Врач Владимир Зайцев рассказал, о чем может свидетельствовать боль в горле, которая ощущается по утрам. В холодное время года нередко наблюдается такой признак наряду с отсутствием иных симптомов простуды.
По словам Владимира Зайцева, когда включается отопление, воздух в помещении становится сухим. Однако не у всех проблема носит сезонный характер, есть люди, для которых данный вопрос актуален круглый год.

Слизистая носа отекает из-за сухого воздуха в помещении. На утро человеку становится сложнее дышать, поэтому он делает это ртом. Как следствие, пересыхает задняя стенка глотки и появляется небольшое воспаление. Человек ощущает в горле першение и легкую болезненность.

Иногда боли возникают из-за застоя в лимфатической системе. В лежачем положении у людей продолжают осуществляться обменные процессы, но со стороны слизистых оболочек наблюдаются застойные явления. Когда человек двигается, происходит лимфодренаж, а во сне данная деятельность приостанавливается.

Причиной боли в горле может стать и храп. Человек сам может не догадываться о данной проблеме, тем более, если живет один. В случае наличия данного признака нужно проверить, все ли в порядке с носовой перегородкой, нижними носовыми раковинами и аденоидами.

Сутра после пробуждения нужно походить, выпить жидкость комфортной температуры, чтобы неприятный симптом ушел. Перед сном рекомендуется проветривать помещение и пользоваться увлажнителями воздуха.

Источник: www.ridus.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.08 / Андрей Рожков из «Уральских пельменей» назвал самую смешную программу на российском телевидении

21.08 / Мнение: Плевать на детей, спасите Лешу!

02.10 / Осталась мелочь – сделать

07.11 / Мнение: За свою «историю успеха» Литва расплатилась демографической катастрофой

09.10 / Медные лбы

28.09 / КАРАБАХ

31.10 / На проекте Союзного государства поставили крест: русские и белорусы не хотят жить вместе

06.10 / Мнение: Вместо настоящей плитки «уложили» нарисованную

17.12 / Ученые рассказали о пользе физических упражнений для состава грудного молока

21.09 / Дождь из мертвых ворон выпал под Саратовом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска