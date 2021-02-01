Врач рассказал, о чем может свидетельствовать боль в горле утром

01.02.2021, 17:20, Разное

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Врач Владимир Зайцев рассказал, о чем может свидетельствовать боль в горле, которая ощущается по утрам. В холодное время года нередко наблюдается такой признак наряду с отсутствием иных симптомов простуды.

По словам Владимира Зайцева, когда включается отопление, воздух в помещении становится сухим. Однако не у всех проблема носит сезонный характер, есть люди, для которых данный вопрос актуален круглый год.

Слизистая носа отекает из-за сухого воздуха в помещении. На утро человеку становится сложнее дышать, поэтому он делает это ртом. Как следствие, пересыхает задняя стенка глотки и появляется небольшое воспаление. Человек ощущает в горле першение и легкую болезненность.

Иногда боли возникают из-за застоя в лимфатической системе. В лежачем положении у людей продолжают осуществляться обменные процессы, но со стороны слизистых оболочек наблюдаются застойные явления. Когда человек двигается, происходит лимфодренаж, а во сне данная деятельность приостанавливается.

Причиной боли в горле может стать и храп. Человек сам может не догадываться о данной проблеме, тем более, если живет один. В случае наличия данного признака нужно проверить, все ли в порядке с носовой перегородкой, нижними носовыми раковинами и аденоидами.

Сутра после пробуждения нужно походить, выпить жидкость комфортной температуры, чтобы неприятный симптом ушел. Перед сном рекомендуется проветривать помещение и пользоваться увлажнителями воздуха.

Источник: www.ridus.ru