Земля теряет «вторую луну»

01.02.2021, 17:18, Новости дня

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Новости о «второй Луне» за последнее время часто появлялись в сети. Последнее сообщение гласит о том, что небесное тело приблизится к поверхности на минимальное расстояние, после чего улетит в открытый космос и вряд ли когда-либо вернется.

При этом расстояние до «второй Луны» будет гораздо меньше, чем до настоящего естественного спутника. В общем, она тело пролетит между Землей и Луной.

Однако не стоит бояться катастрофических последствий, отмечают ученые. Ведь речь-то идет об обычном космическом мусоре, который сами астрономы поначалу приняли за стероид. Только затем стало известно, что «вторая Луна» – всего лишь оставшийся на орбите ускоритель космического корабля, который летает вокруг нас уже более пятидесяти лет.