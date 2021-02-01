Sirius XM никак не может заставить работать запущенный в декабре спутник

01.02.2021, 17:18, Новости дня

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Как стало известно из достоверных источников, один из спутников, запущенный SpaceX еще в декабре прошлого года, так и не активировался. Он находится на орбите Земли, но не работает.

Сам аппарат SXM-7, о котором идет речь, принадлежит компании Sirius XM, а предприятие Илона Маска только организовала его запуск в космическое пространство, говорят специалисты.

Причиной неисправности стал сбой в программном обеспечении. Почему он возник, владельцы спутника не сообщают. Известно лишь, что они предпринимают все меры, для того, чтобы оживить устройство, предназначенное для обеспечения четкого радиосигнала. Если причина только в ошибке ПО, то надежда есть, поясняют специалисты. Хуже, если спутник получил какие-то физические повреждения во время запуска на орбиту.