 

Рассмотрение вопроса о замене условного срока Навальному пройдет в Мосгорсуде

01.02.2021, 17:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пройдет в Мосгорсуде в формате выездного заседания 2 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – передает сообщение суда ТАСС.

Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.10 / В Минздраве рассказали о состоянии пробывшей полгода в шкафу девочки

07.09 / В клубе УПЛ “Рух” вспышка коронавируса, матч против “Шахтера” перенесен

22.10 / Volkswagen показал битопливный Golf новой генерации

01.07 / Умер заслуженный артист РФ Виктор Проскурин

04.12 / Страны ОПЕК+ договорились нарастить добычу нефти

07.07 / Украинские военные за прошедшие сутки ликвидировали восемь российских оккупантов – штаб ООС

29.11 / Во Львовской области из-за отсутствия света умерли два пациента на аппаратах ИВЛ

25.06 / Сийярто: Мы не согласны, что Венгрия делает что-то против Украины

14.01 / Компания Western Digital выпустила SSD вместимостью 4 Тбайт

19.10 / Электрокроссовер Mustang Mach-E получил новый режим

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска