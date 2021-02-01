Рассмотрение вопроса о замене условного срока Навальному пройдет в Мосгорсуде

01.02.2021, 17:00, Новости дня

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Представления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) о замене блогеру Алексею Навальному условного срока на реальный по делу «Ив Роше» пройдет в Мосгорсуде в формате выездного заседания 2 февраля, сообщили в пресс-службе суда.

«С учетом числа поступивших в районный суд аккредитаций различных СМИ с целью обеспечения принципа гласности и открытости судопроизводства, а также исполнения требований о соблюдении социальной дистанции принято решение об организации выездного судебного заседания в здании Московского городского суда», – передает сообщение суда ТАСС.

Ранее Генпрокуратура поддержала представление столичного управления ФСИН о замене условного срока Навальному на реальный по делу «Ив Роше».

Напомним, Навальный 17 января вернулся в Россию из Германии и был задержан в аэропорту Шереметьево, поскольку находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве. Навальный был обязан являться на регистрацию в УФСИН два раза в месяц. Его предупреждали, что нарушения могут привести к замене условного освобождения на реальный срок. 18 января суд отправил блогера под арест на месяц.