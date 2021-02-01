 

В Китае осуществили неудачный запуск ракеты «Гипербола-1»

01.02.2021, 17:00, Новости дня
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Китай осуществил неудачный запуск коммерческой твердотопливной ракеты-носителя «Гипербола-1» (SQX-1) с космодрома Цзюцюань, сообщило агентство Синьхуа.

По его сведениям, запуск ракеты был осуществлен в 16.15 по местному времени (11.15 мск). В полете произошла «непредвиденная ситуация», причины которой выясняются, передает ТАСС.

Четырехступенчатая ракета-носитель «Гипербола-1» произведена китайской компанией i-Space («Ай-спейс»). Ее длина составляет 20 метров, радиус в охвате – 1,4 метра, масса полезной нагрузки – 300 кг.

Предыдущий запуск SQX-1, который прошел успешно, был осуществлен 25 июля 2019 года.

В декабре китайская ракета среднего класса «Чанчжэн-8» («Великий поход-8», CZ-8) стартовала на орбиту с секретным спутником XJY-7 и группой космических микроаппаратов.



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