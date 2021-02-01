Аналитик Казакевич предупредил о новых формах протеста в Белоруссии: Нанесут большой ущерб власти

01.02.2021, 16:58, Разное

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По мнению эксперта, недовольные режимом белорусы продолжат выходить на улицы. Президент Александр Лукашенко может сколько угодно запугивать их арестами, но отправить за решетку 200 тысяч человек ему не удастся. “Можно только попытаться отловить наиболее активных”, – сказал Казакевич.

Политолог предположил, что формы протеста изменятся. Вероятно, люди начнут саботировать решения властей, перестанут подчиняться инструкциям, их работа больше не будет эффективной. Казакевич обратил внимание, что провластные митинги сегодня игнорируются гражданами.

Новые формы протеста могут оказаться более серьезными и нанести большой ущерб власти. Эксперт не исключил, что белорусы начнут уходить от уплаты налогов и откажутся от товаров госпредприятий. Вполне возможно, что бизнес перейдет на серые схемы, передает UDF.by.

Казакевич также указал на проблемы в белорусских госструктурах. По его словам, люди пишут заявления об увольнении, потому что устают от идеологического контроля. Кроме того, начальство не спешит повышать заработные платы работникам, что также делает работу малопривлекательной.

Ранее аналитик Вадим Можейко заявил, что президент республики создал себе информационный вакуум. Александр Лукашенко окружил себя людьми, которые поставляют ему только “приятную” информацию. Глава страны не читает интернет, и потому не знает, какие настроения преобладают в обществе.