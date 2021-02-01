«Лекарства от коронавируса недорого»: в России активизировались COVID-аферисты

01.02.2021, 16:56, Разное

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Аферисты активно предлагают несуществующие товары и услуги, которые якобы помогут защититься от коронавируса, сообщает Роспотребнадзор. Например, чудодейственные «очистители воздуха, удаляющие вирус», которые в лучшем случае окажутся обычными увлажнителями. Мошенники также предлагают купить особенную маску с фильтрами, способную обеспечить мощную защиту от COVID-19 и которая стоит в десятки раз больше медицинской маски или респиратора.

Все чаще в сети появляется реклама чудо-таблеток, биологических добавок и «волшебных приборов» для лечения коронавируса. Роспотребнадзор напоминает, что любые лекарственные средства может назначить только врач, принимать их самостоятельно по совету сомнительных лиц может быть небезопасно. Чтобы понять, с кем вы имеете дело, достаточно задать несколько вопросов о производителе препарата или прибора и эффективности, подтвержденной клиническими испытаниями — в таких случаях мошенники сразу прекращают общение.

«Мы вылечим вас от ваших денег» — в РФ процветает COVID-мошенничество

Продажа лекарств «от всех болезней», блокаторов вирусов, срочный обмен денег на дому, тесты на коронавирус и антитела через AVITO, защитные крема и лосьоны от 5G — во время пандемии аферисты проявляют большую изобретательность. Будьте осторожны.

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Участились и звонки с предупреждениями о контактах с подтвержденным носителем вируса и требованием проведения платного анализа на дому. Но частные лаборатории могут взять анализ на дому только по личному запросу.

«Такие лаборатории имеют лицензию на осуществляемый ими вид деятельности и не являются «безымянными» – всю информацию о них можно узнать на сайтах и в других открытых источниках», – отмечает Роспотребнадзор. Кроме того, аферисты могут предложить бесплатное тестирование или вакцинацию, пытаясь таким образом проникнуть в квартиру. После визита таких «лаборантов» можно лишиться наличных денег и материальных ценностей.

Также мошенники под благовидным предлогом могут выпытывать конфиденциальные личные данные для некой «господдержки» и «компенсации ущерба от пандемии». Важно помнить, что сотрудники государственных служб никогда не запрашивают личную информацию по телефону и не ходят по квартирам. Всю информацию о льготах и компенсациях можно узнать на официальных сайтах ведомств.

Большую популярность набирают фейковые благотворительные акции и предложения трудоустройства. Мошенники могут предложить поддержать нуждающихся людей, например, заболевших коронавирусов или оставшихся без средств к существованию. Также стоит с большой осторожностью относиться к любым онлайн-предложениям о работе, особенно если вам предлагается пройти по сомнительной ссылки или купить некие методические материалы.

«С целью получения достоверной информации о коронавирусной инфекции и способов борьбы с ней, получения государственной поддержки в период пандемии, доверяйте только официальным сайтам – Роспотребнадзор, Минздрав, ВОЗ, сайты Правительства и портал Государственных услуг», – напоминают в ведомстве.