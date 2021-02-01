 

Франция закрыла границы для нерезидентов Евросоюза

01.02.2021, 16:32, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти Франции с 31 января запретили пересечение границ всем жителям стран, которые не входят в Европейский союз, в частности для граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции.

Ограничение вводят для замедления распространения вируса COVID-19 и его мутаций.

“С 31 января устанавливается запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств”, – сообщили в посольстве.

Перемещения в пределах европейского пространства остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений, говорится в сообщении.

“В случае если путешествие должно состояться в связи с неотложными обстоятельствами, необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные при въезде на территорию Франции с целью ограничения распространения вируса”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 февраля во Франции коронавирус подтвердили у 3,2 млн человек, умерло почти 76,2 тыс., выздоровело более 230,6 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.01 / Сын Лукашенко назвал отца «отвратительным пациентом»

17.12 / Путин: Положительный контент заслуживает большей господдержки

31.12 / Рогозин рассказал о планах Роскосмоса на 2021 год

19.08 / Выступления Билла Клинтона и супруги Байдена – в фокусе второго дня съезда демпартии

06.09 / Германия призвала Россию дать разъяснения по инциденту с Навальным

25.09 / США потребовали от ЕС не вести переговоры с Мадуро

10.07 / Путин провел совещание Совбеза

28.08 / ТОФ объяснил появление российской подлодки у берегов Аляски

25.10 / Daily Telegraph – излишне жёсткая трактовка антикоронавирусных мер в британских школах беспокоит родителей

06.11 / В ОП оценили инициативу повысить налоги на доходы состоятельных граждан

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска