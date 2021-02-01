Франция закрыла границы для нерезидентов Евросоюза

01.02.2021, 16:32, Новости дня

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Власти Франции с 31 января запретили пересечение границ всем жителям стран, которые не входят в Европейский союз, в частности для граждан Украины. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины во Франции.

Ограничение вводят для замедления распространения вируса COVID-19 и его мутаций.

“С 31 января устанавливается запрет на въезд и выезд с территории Франции в любую страну за пределами европейского пространства (Европейский союз, Андорра, Исландия, Лихтенштейн, Монако, Норвегия, Сен-Мартен, Ватикан и Швейцария), кроме чрезвычайных неотложных обстоятельств”, – сообщили в посольстве.

Перемещения в пределах европейского пространства остаются строго ограниченными до появления новых распоряжений, говорится в сообщении.

“В случае если путешествие должно состояться в связи с неотложными обстоятельствами, необходимо соблюдать ограничительные меры, введенные при въезде на территорию Франции с целью ограничения распространения вируса”, – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 февраля во Франции коронавирус подтвердили у 3,2 млн человек, умерло почти 76,2 тыс., выздоровело более 230,6 тыс. человек.

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