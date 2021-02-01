 

Маск чипировал обезьяну, животное будет играть в видеоигры

01.02.2021, 16:32, Новости дня
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Сооснователь космической компании SpaceX и один из руководителей автомобильной компании Tesla Илон Маск успешно чипировал обезьяну. Животное сможет играть в видеоигры, сообщило агентство Bloomberg 1 февраля. 

Маск сообщил об очередном эксперименте его нейротехнологической компании Neuralink в социальном приложении Clubhouse, созданном для неформального общения и онлайн-конференций. В разговоре с одним из пользователей, который спросил предпринимателя о последних разработках Neuralink, Маск заявил, что в компании появилась обезьяна с беспроводным имплантом в черепе с крошечными проводами.

Обезьяна может играть в видеоигры, пользуясь своим мозгом, уточнил Маск. Бизнесмен сказал, что в Neuralink созданы “самые лучшие в мире лучшие условия для обезьян”. В будущем сооснователь SpaceX хочет, чтобы обезьяны играли друг с другом в пинг-понг.

Он сказал, что видео с чипированными обезьянами может появиться через месяц. В разговоре с пользователями Маск уточнил, что целью технологии чипирования является устранение последствий травм головного и спинного мозга и возвращение пациентам утраченных способностей.

Это похоже на Fitbit (браслет, произведенный одноименной американской компанией) в вашем черепе с крошечными проводами, входящими в мозг, пояснил Маск строение устройства.

В августе прошлого года издание Mashable писало об успешном чипировании свиней специалистами Neuralink. Инженеры вживили имплант в мозг животных, а затем извлекли его без вреда для их здоровья. С помощью чипа ученые смогли следить за активностью осязательных и вкусовых центров мозга животного.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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