Павлик рассекретил пол своего будущего ребенка

01.02.2021, 16:32, Новости дня

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Украинский певец Виктор Павлик в эфире передачи ЖВЛ, которая 1 февраля вышла на канале “1+1”, рассказал, что у них с женой Екатериной Репяховой родится сын.

“Самый младший Павлик будет братом для моих детей Саши и Кристины, и Павла моего, царство небесное. И он будет дядей моим внукам. Это все будет интересно, видите как все оно в жизни”, – подытожил артист.

Павлик родился в 1965 году в городе Теребовля Тернопольской области. В 1997 году вышел его первый сольный альбом “Шикидым”. В 2016 году Павлику присвоено звание народного артиста Украины.

В 2020 году он женился в четвертый раз на своем концертном директоре Екатерине Репяховой. В январе 2021 года стало известно, что супруга Павлика беременна. Роды ожидаются в начале июня. Для Репяховой будущий ребенок станет первенцем.

У Павлика от предыдущих отношений есть сын Александр и дочь Кристина. Они – единокровные брат и сестра.

Младший сын артиста Павел Павлик, рожденный в браке с третьей женой, танцовщицей Ларисой Созаевой, умер в августе 2020 года после борьбы с раком.

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