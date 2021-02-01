ARD – министр здравоохранения ФРГ не видит препятствий для закупки «Спутника V»

01.02.2021, 16:28, Новости дня

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В то время как в Германии наблюдается серьёзный дефицит вакцины от коронавируса, а критика в адрес федерального правительства и ЕС становится всё более резкой, власти решили обратить свой взор на вакцины из РФ и Китая, передаёт ARD. В преддверии саммита по вакцинации в ФРГ министр здравоохранения Йенс Шпан заявил, что не видит принципиальных препятствий для применения вакцин. По его словам, для этого российский «Спутник V» и китайский «Коронавак» лишь должны пройти сертификацию «в соответствии с нормами европейского законодательства».



Reuters

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан не видит принципиальных препятствий для применения вакцин из РФ и Китая в Германии. В интервью Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung Шпан заявил, что причин для отказа от вакцины не существует. По его словам, решающее значение при этом имеет сертификация в соответствии с нормами европейского законодательства. «Если вакцина безопасна и эффективна, независимо от страны, в которой она была произведена, то она, конечно, может помочь справиться с пандемией», — подчеркнул министр, пишет ARD.

Россия объявила, что во втором квартале 2021 года сможет поставить в Евросоюз 100 миллионов доз вакцины «Спутник V». Это позволит провести вакцинацию 50 миллионов человек. Заявка на разрешение на экстренное применение уже подана в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA).

Однако Шпан не упомянул, будут ли вакцины из РФ и Китая обсуждаться на предстоящем саммите по вакцинации с участием премьер-министров федеральных земель и представителей фармацевтических компаний и ЕС. Как считает ARD, немецкие политики и ассоциации требуют, чтобы на саммите была внесена большая ясность в отношении графиков прививочной кампании, приоритетов для различных групп населения и доступных вакцин.

Премьер-министр земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг считает, что с учётом социальных и экономических последствий пандемии необходимо в срочном порядке повысить уровень вакцинации. «Мы не можем остановить общественную жизнь навсегда. Уже сейчас мы вынуждены бороться с серьёзными экономическими проблемами», — сказала Швезиг. По её словам, распространение более заразных мутаций вируса, случаи заражения которыми уже зафиксированы в Германии, вынуждает ускорить вакцинацию.

«Мы могли бы защитить гораздо большее число людей, если бы у нас было большее количество доз вакцин», — подчеркнула премьер-министр. Она считает, что правительство Германии передало полномочия по ведению переговоров с производителями Евросоюзу по понятным причинам. «Но, очевидно, было заказано слишком мало и слишком поздно», — посетовала политик.

Премьер-министры других федеральных земель также выдвигают требования к предстоящему саммиту. Лидер Нижней Саксонии Штефан Вайль призвал федеральное правительство представить «надёжный государственный план вакцинации». Правящий бургомист Берлина Михаэль Мюллер обратился с аналогичной просьбой в письме к канцлеру Ангеле Меркель.

«Города уже ждут не расплывчатых обещаний, а скорее ясных ответов на два важных вопроса: когда вакцины будет достаточно, когда и какая вакцина будет доставлена ​​в центр вакцинации? — заявил глава Объединения немецких городов Хельмут Деди. — Если бы было доступно достаточно доз вакцины, мы могли бы ежедневно прививать сотни тысяч людей по всей стране в муниципальных центрах вакцинации», — передаёт ARD.

