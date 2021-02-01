Монеточка и Виктор Исаев устроили свадьбу через месяц после росписи

01.02.2021, 16:26, Разное

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В одном из столичных ресторанов певица Монеточка и ее супруг Виктор Исаев устроили пышное свадебное торжество, хотя расписались месяц назад. Видимо, пара ждала, когда будут сняты карантинные ограничения и можно будет отпраздновать создание их семьи с родными и коллегами.

Вчера, 31 января, поздравить молодоженов пришли Сергей Бурунов, Екатерина Варнава, Александра Бортич и другие знаменитости. В микроблоге Instagram в разделе сторис экранный отец Монеточки по фильму «Родные» показал, как он поздравил молодоженов. Певица была в белоснежном платье и фате, а жених – в просторной белой рубашке, черных штанах и жилетке.

Артистка ранее показала на своем YouTube-канале трогательный видеоролик со свадьбы. Монеточка и Виктор Исаев, который информирует для возлюбленной музыку, долго не могли найти вход в ЗАГС. В комментариях под публикацией Елизавета отметила, что их роспись не была похожа н свадьбу родителей, на торжества Instagram-селебрити или концовку романтической сказки Disney. Однако это их история, и она не верит в то, что «счастье любит тишину». Монеточка отметила, что она сама громкая и искрометная, поэтому делится радостью с поклонниками.

После свадьбы артистка удивила подписчиков фотографией с округлившимся животом. Она спросила, как выбрать пол ребенка. Многие начали писать поздравления, но оказалось, что певица пошутила и на самом деле не беременна.

Источник: uznayvse.ru