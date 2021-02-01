 

Дмитрий Хрусталев удивил поклонников архивным снимком из 90-х

01.02.2021, 16:26, Разное
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В своем микроблоге Instagram Дмитрий Хрусталев поделился архивным снимком, которым удивил поклонников. Актер показал кадр, на котором он запечатлен со своей партнершей по бальным танцам.
Пост телеведущий сопроводил ироничным текстом, заявив, что современные люди «переехали в девятицентровые уранические тела». Дмитрий Хрусталев утверждает, что с человеческим видом в 1781 году произошла мутация, а те, кто появился после – это уже новый вид, получивший название Homo Sapiens in Transitus. Современных людей артист назвал «переходной формой между прошлым и будущим, которое наступит после 2027 года». Именно тогда случится «очередной эволюционный переход», так как трансформация полностью не закончилась.

Подписчиков телеведущего рассмешил не только этот текст, но и фотография юного артиста. Многие удивились, что на самом деле Дмитрий Хрусталев – натуральный блондин. Некоторые фолловеры пошутили, спросив: «У тебя что, были когда-то волосы?». Также комментаторы обратили внимание на партнершу актера по танцам и написали, что «Екатерина Варнава не изменилась», имея в виду его коллегу и бывшую возлюбленную.



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