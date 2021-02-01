 

Фанаты раскритиковали ставшего блондином Диму Билана

01.02.2021, 16:26, Разное
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Популярный российский певец Дима Билан решил снова сменить имидж, поэтому перекрасился в блондина. Однако далеко не всем подписчикам понравился его новый внешний вид.
Дима Билан на днях вернулся из отпуска, который провел на Мальдивских островах. Там он красил волосы в синий цвет, а потом и вовсе сбрил их. Сейчас же артист предстал в образе блондина, заявив, что до 40 лет нужно успеть попробовать все. Билан спросил у подписчиков, как они относятся к тому, чтобы не быть скучными и не унывать.

В комментариях многие восхитились новым внешним видом российского исполнителя, однако нашлись и те, кто написал свою критику. По мнению ряда фанатов, образы Димы Билана являются не совсем понятными, некоторые отметили, что артистку не мешало бы набрать вес.

К слову, длительный отдых на Мальдивах обошелся подопечному Яны Рудковской примерно в пять миллионов рублей. Певец проживал на роскошной вилле и не отказывал себе во вкусной еде, а также развлечениях.



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