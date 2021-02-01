 

На Земле начинается шестое «массовое вымирание»

01.02.2021, 16:24, Новости дня
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Необратимые изменения в климате Земли приведет к шестому «массовому вымиранию», заявил всемирно известный профессор Даниэль Блюмштейн. По мнению ученого, этот процесс уже начался.

Исследователи постоянно сообщают об исчезновении очередных видов растений и животных. Если ранее говорили о том, что вымирают отдельные виды, то уже сейчас счет идет на десятки и сотни.

Выживание организмов напрямую зависит от климатических условий. Если меняется температура, становится больше или меньше воды на поверхности планеты, наиболее уязвимые представители флоры и фауны вымирают. Это естественный процесс, который периодически повторялся уже насколько раз, отмечают ученые. Правда, термин «массовое вымирание» применительно к современности пока еще является непривычным.



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