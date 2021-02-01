Дмитрий Киселёв оштрафован на 50 тысяч рублей за упоминание фамилии Навальный

01.02.2021, 16:11, Разное

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Всероссийский комитет по контролю за соблюдением журналистской этики (ВККСЖЭ) принял решение оштрафовать ведущего программы “Вести недели” Дмитрия Киселёва за употребление в эфире федерального телеканала фамилии “Навальный”.

“Киселёв грубейшим образом нарушил кодекс этики российского журналиста, внутренний трудовой распорядок телеканала “Россия-1” и те рекомендации, которые наша организация давала по поводу “берлинского пациента”. По-хорошему, за такое надо сразу увольнять, но учитывая заслуги Дмитрия Константиновича, мы согласились ограничиться штрафом в размере 50 тысяч рублей и строгим выговором. От себя лично отмечу, что на российском телевидении неприкасаемых нет и каждый, кто нарушает установленные правила, обязательно понесёт заслуженное наказание”, – заявил председатель ВККСЖЭ Владимир Познер.

Телеведущий отказался комментировать решение коллег, однако в записи программы “Вести недели” от 31 января, размещённой на официальном YouTube канале, все упоминания о Навальном вырезаны. По предварительным данным, Киселёв лишился двухмесячной зарплаты.

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