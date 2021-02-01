В ДНР началась вакцинация от коронавируса

01.02.2021, 16:06, Новости дня

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В самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса, сообщил представитель пресс-службы минздрава ДНР.

«Сегодня в 15.00 по московскому времени в Донецке началась вакцинация от вируса COVID-19 российской вакциной», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. По его словам, в Донецке будут работать 17 пунктов вакцинации.

30 января глава ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник заявил, что медучреждения республики со следующей недели начнут вакцинировать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

В январе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин выразил надежду, что российское правительство поддержит предложение нижней палаты парламента о вакцинации жителей ЛНР и ДНР российскими препаратами от коронавируса.