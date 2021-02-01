Социальные факторы и риск заражения COVID-19

01.02.2021, 16:02, Разное

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«Этнические» факторы риска могут оказаться социальными

SARS-CoV-2 может инфицировать любого человека, независимо от его уровня достатка. Однако риск заражения, степень влияния болезни на здоровье, благосостояние и риск смерти зависит от социального положения человека, сообщает ВОЗ.

Авторы обзора в The BMJ подчеркивают роль прекарного труда – неустойчивой формы занятости – в риске болезни. Люди с плохими условиями труда и жилищными условиями (включая мигрантов, людей из низких социальных классов) чаще других подвержены заражению. Работа на местах с низкими стандартами трудоустройства способствует нарушению карантина, люди не могут позволить себе потерять работу, большинство не может работать из дома. Для примера ученые приводят крупные вспышки COVID-19 среди работников мясной промышленности.

В США этнические меньшинства непропорционально страдают от COVID-19, они чаще умирают от этой инфекции. Известно, что к этой группе относится до 60% складских рабочих и работников служб доставки, 74% уборщиков. Ученые отмечают, что сходные данные есть и по Великобритании, где среди темнокожих жителей случается в два раза больше смертей, чем среди белых.

Авторы статьи в JAMA Network Open поднимают вопрос, какие факторы стоят за тем, что этнические меньшинства и жители бедных районов страдают от COVID-19 больше. Они указывают, что потенциально это могут быть как биологические и медицинские факторы (например, хронические болезни), так и социальные – низкий социально-экономический статус, переполненное жилье, необходимость использования общественного транспорта (1, 2).

Ученые подчеркивают, что и до пандемии люди, принадлежащие к этническим меньшинствам в СЩА, жили в неблагополучных районах с высоким уровнем бедности и безработицы, в плохих жилищных условиях, со слабой медицинской инфраструктурой. Именно эти факторы, а не принадлежность к определенной национальности, могут объяснить причины, по которым эти сообщества пострадали от COVID-19 больше других, считают авторы нового исследования.

Неравенство и COVID-19

Ученые из Мичиганского университета проанализировали роль социально-демографических факторов в том, насколько часто люди болеют COVID-19 и умирают от него. Исследователи сопоставили последствия пандемии с индексом социальной уязвимости (Social Vulnerability Index) в различных провинциях США. Они охватили 4,3 миллиона случаев COVID-19 и 147 тысяч смертей от коронавирусной инфекции, которые были зафиксированы в США в течение шести месяцев. Авторы учли разницу в плотности населения и интенсивности тестирования людей на коронавирус.

Индекс социальной уязвимости – десятибалльная шкала (от 0,1 до 1), при расчете которой учитывают социально-экономический статус жителей провинции, уровень образованности, состав семей и наличие в них несамостоятельных членов, типы жилья, уровень владения английским языком. Чем выше индекс, тем менее благополучной в социальном отношении считается провинция. Авторы исследования использовали показатели, рассчитанные в 2014-2018 годах.

При увеличении индекса на 0,1 отмечалось увеличение и заболеваемости, и смертности от COVID-19 на 14% (на 87 и 3 на 100 тысяч жителей соответственно) по сравнению со средними показателями по стране. Скорость увеличения количества случаев болезни в менее благополучных провинциях тоже была выше. Одним из важнейших факторов риска оказалось скученное проживание, которое затрудняет социальное дистанцирование.

Ренука Типирнени (Renuka Tipirneni), ведущий автор исследования, сказала, что первые вспышки инфекции фиксировались преимущественно в городских районах с большим количеством этнических меньшинств. Но количество случаев болезни и смертей от нее стало максимальным в деревенской местности с преимущественно белым населением. Так или иначе, наибольший удар приняли на себя наименее социально благополучные районы.

Заболеваемость и смертность от COVID-19 была связана не только с показателями индекса. Оказалось, что она выше в районах, где было больше распространено ожирение, люди больше пользуются общественным транспортом, чаще не имеют медицинской страховки, сталкиваются с недостатком пищи. Развитость медицинской инфраструктуры мало влияла на показатели заболеваемости и смертности. Однако ученые считают, что при переполнении больниц ситуация может измениться.

«Эти данные подчеркивают, что неравенство и социальная уязвимость, играют важную роль в распространении коронавируса. Эта проблема касается нас всех, независимо от того, где мы живем», – добавила Ренука Типирнени.

Что делать?

Ученые считают, что государство должно вести политику, которая защитит людей, и делать инвестиции в оплачиваемые больничные листы, доступное жилье, качественное образование и медицинское страхование. Они указывают, что эти меры могут уменьшить социальное неравенство и, как следствие, – неравенство в области здоровья. Среди усилий, которые нужно предпринять немедленно, авторы исследования, называют увеличение доступности тестирования, лечения и вакцинации в наиболее пострадавших регионах.