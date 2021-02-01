 

Верховная Рада поддержала законопроект нардепа Горенюка, который призван облегчить жизнь ОСМД

01.02.2021, 15:38, Новости дня
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Верховная Рада на прошлой неделе поддержала в первом чтении законопроект №4086, касающийся ответственности за непередачу документации на многоквартирный дом бывшими балансодержателями. Об этом сообщил на своей странице в Facebook инициатор законопроекта и один из его авторов, народный депутат от “Слуги народа” Александр Горенюк.

Он отметил, что ранее не было установлено никаких конкретных сроков на передачу документации на дом для переизбранного представителя правления объединения совладельцев многоквартирного дома (ОСМД) или бывшего балансодержателя дома. Поэтому многие ОСМД не могли заключить договор на вывоз мусора и на предоставление других необходимых услуг, поскольку бывшие члены правления в вопросе передачи документации часто игнорировали новых. В то же время никакой ответственности за непередачу документов не предусматривалось.

Согласно законопроекту Горенюка, предлагается установить определенный срок на передачу документации. Если документы не будут переданы, то на нарушителя может быть наложен штраф до 51 тыс грн.

Необходимость решения этого вопроса была зафиксирована в резолюциях X и XI Всеукраинского форума ОСМД, напомнил политик.

“Уверен, такой подход облегчит жизнь жителям многоквартирных домов. Спасибо всем коллегам за поддержку. Спасибо ОСМД за поддержку. Законопроект проголосован большинством в 316 голосов”, – написал он.

https://www.facebook.com/sasha.goreniuk/posts/3831553883567456

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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