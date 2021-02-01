Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году вырос – Нацбанк

01.02.2021, 15:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в 2020 году составил $12,121 млрд, это на $200 млн больше, чем в 2019 году, когда мигранты перевели $11,921 млрд, такие данные приводит Нацбанк Украины.

Объем денежных переводов трудовых мигрантов в Украину в январе 2020 года составил $952 млн, феврале – $ 976 млн, марте – $960 млн, апреле – $875 млн, мае – $952 млн, июне – $1,021 млрд, июле – $1,066 млрд, августе – $1,054, сентябре – $1,072 млрд, октябре – $1,046 млрд, ноябре – $1,018 млрд и декабре – $1,129 млрд.

В Нацбанке отметили, что через корсчета банков поступило $4,714 млрд, через международные платежные системы – $2,693, неформальными каналами – $4,714 млрд.

В мае 2020 года НБУ ухудшил прогноз относительно денежных переводов трудовых мигрантов в Украину до $10,1 млрд. В регуляторе прогнозировали, что на денежных переводах отразятся закрытие границ многими странами и снижение экономической активности в мире из-за распространения коронавируса.

—