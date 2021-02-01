100-летний британский ветеран-волонтер Том Мур госпитализирован с COVID-19

01.02.2021, 15:38, Новости дня

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100-летий ветеран Том Мур, который стал известен после того, как благодаря собственной инициативе во время пандемии коронавируса смог собрать десятки миллионов фунтов стерлингов в помощь Национальной службе здравоохранения Великобритании, госпитализирован с коронавирусом. Об этом 31 января сообщила его дочь Ханна Ингрэм-Мур на свое странице в Twitter.

“Последние несколько недель он лечился от пневмонии, а на прошлой неделе тест на COVID-19 дал положительный результат”, – написала она.

Дочь Мура подчеркнула, что все это время отец лечился дома, а после госпитализации находится в обычной палате, а не в отделении реанимации.

Ингрэм-Мур призналась, что у ее отца проблемы с дыханием.

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— Hannah Ingram-Moore (@Hannah_I_M) January 31, 2021

В апреле 2020 года в разгар пандемии коронавируса Мур, который передвигается с помощью ходунков, к своему 100-му дню рождения (30 апреля) решил каждый день проходить 10 кругов (по 25 метров) в своем саду. Таким образом он хотел отблагодарить врачей, которые помогли ему в лечении рака и перелома бедра; он призвал переводить деньги для медиков на онлайн-платформе для пожертвований Just Giving.

К концу своего флешмоба волонтер собрал £13 млн, однако средства продолжали поступать и по его окончании.

На сайте онлайн-петиций Change.org поклонники Мура предложили посвятить его в рыцари за такой поступок. 17 июля королева Великобритании Елизавета II посвятила Мура в рыцари.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 1 февраля коронавирус в Великобритании подтвердили у 3,8 млн человек, 106,3 тыс из которых умерли. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который отслеживает распространение заболевания.

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