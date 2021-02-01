31 января в Петербурге: фотографии

01.02.2021, 15:36, Разное

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Репортаж Елены Лукьяновой.

Читайте репортаж корреспондентов «Новой» с массовых акций протеста в Петербурге.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ 31 января в Москве. Что увидели корреспонденты «Новой»: только фотографии Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге» Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Смотреть другие фотографии…

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