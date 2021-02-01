31 января в Петербурге: фотографии

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01.02.2021, 15:36, Разное
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Репортаж Елены Лукьяновой.

Читайте репортаж корреспондентов «Новой» с массовых акций протеста в Петербурге.

Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ31 января в Москве. Что увидели корреспонденты «Новой»: только фотографииФото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Фото: Елена Лукьянова / «Новая газета в Петербурге»Смотреть другие фотографии…

Источник: Новая газета



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