Предсмертные слова Юлии Началовой в фильме озвучили с разрешения ее родителей

01.02.2021, 15:32, Разное

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После выхода документального фильма о покойной Юлии Началовой, приуроченного к ее 40-летию, многие поклонники и звезды высказали свое негодование. По словам пиар-директора Анны Исаевой, которая была близкой подругой певицы, предсмертные слова, записанные в больнице, были озвучены с разрешения родителей артистки.

Несмотря на то, что Юлии Началовой нет в живых почти два года, ее имя постоянно упоминают в Сети. Некоторые коллеги певицы по шоу-бизнесу этого не понимают. Например, откровенно высказалась на эту тему Ксения Бородина. По словам ведущей «ДОМа-2», которая посмотрела анонс документального фильма, там показаны «неприятные воспоминания». Она считает, что после смерти человека неприемлемо «вытаскивать грязь, мусолить скандалы и сливать личные голосовые сообщения и переписки». На это заявление ответила Анна Исаева, прояснив ситуацию с предсмертными словами артистки. Картину хотели сделать максимально правдивой, поэтому родители певицы разрешили использовать звуковые сообщения покойной дочери. Пиар-директор считает, что не следует делать поспешных выводов, так как документальная лента о Юлии Началовой это их совместная трагедия и непередаваемая боль. Тем, кто выступает с громкими заявлениями, она напомнила, что их не было рядом с исполнительницей в те моменты. Только люди, причастные к созданию фильма, переживали все вместе с покойной артисткой и имеют право рассказать ее поклонникам правду.

Во время пребывания в Боткинской больнице Юлия Началова отправляла голосовые сообщения своей подруге. Она просила, чтобы пиар-директор скрывала ее госпитализацию. Знаменитость писала посты, как будто бы она в Риме. Когда СМИ начали активно писать о тяжелом состоянии артистки, она придумала версию о плановом осмотре. Родные считают, что певица даже не подозревала, насколько у нее серьезная ситуация. Медики вынуждены были ввести Юлию Началову в медикаментозную кому, после чего ей сделали операцию на ноге. После хирургического вмешательства артистка скончалась.