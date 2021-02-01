«Обнулила нас»: Манукян готовит песню про расставание с Бузовой

01.02.2021, 15:32, Разное

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С своем микроблоге Instagram в разделе сторис Давид Манукян показал фрагмент записи новой песни, которая посвящена расставанию с Ольгой Бузовой. До этого рэпер хранил молчание и отказывался комментировать свою личную жизнь.

Давид Манукян намекнул, что в его новой работе поклонники найдут ответы на часто задаваемые вопросы по поводу его расставания с поющей телеведущей. Судя по строчкам трека, артист винит во всем Ольгу Бузову, которая выставляла «счастье лишь напоказ». Он поет, что экс-возлюбленная «обнулила» их как пару и у нее «в stories новая жизнь». При этом, в песне есть слова о том, что блогер просил певицу вернуться к нему. В свою очередь, экс-ведущая «ДОМа-2» недавно спросила у своих фолловеров, готовы ли они простить измену. Возможно, она также задумывается о возобновлении отношений с Давидом Манукяном.

После своего юбилея Ольга Бузова записала видео, в котором обвинила бывшего возлюбленного в неверности и избиениях. Это заявление рэпер комментировать отказался, но решил, видимо, выплеснуть собственные эмоции в новой песне. Следует отметить, что о «счастье напоказ» говорил и бывший муж телеведущей – футболист Дмитрий Тарасов. Возможно, проблемы с личной жизнью у Ольги Бузовой кроются именно в ее отношении к противоположному полу.

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