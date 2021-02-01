 

«Обнулила нас»: Манукян готовит песню про расставание с Бузовой

01.02.2021, 15:32, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

С своем микроблоге Instagram в разделе сторис Давид Манукян показал фрагмент записи новой песни, которая посвящена расставанию с Ольгой Бузовой. До этого рэпер хранил молчание и отказывался комментировать свою личную жизнь.
Давид Манукян намекнул, что в его новой работе поклонники найдут ответы на часто задаваемые вопросы по поводу его расставания с поющей телеведущей. Судя по строчкам трека, артист винит во всем Ольгу Бузову, которая выставляла «счастье лишь напоказ». Он поет, что экс-возлюбленная «обнулила» их как пару и у нее «в stories новая жизнь». При этом, в песне есть слова о том, что блогер просил певицу вернуться к нему. В свою очередь, экс-ведущая «ДОМа-2» недавно спросила у своих фолловеров, готовы ли они простить измену. Возможно, она также задумывается о возобновлении отношений с Давидом Манукяном.

После своего юбилея Ольга Бузова записала видео, в котором обвинила бывшего возлюбленного в неверности и избиениях. Это заявление рэпер комментировать отказался, но решил, видимо, выплеснуть собственные эмоции в новой песне. Следует отметить, что о «счастье напоказ» говорил и бывший муж телеведущей – футболист Дмитрий Тарасов. Возможно, проблемы с личной жизнью у Ольги Бузовой кроются именно в ее отношении к противоположному полу.

Источник:



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.08 / Женщина увидела загадочную черную кошку, а потом к ней пришла Женщина в черном

14.12 / Дважды закрытая страна

29.09 / Загадочные подводные цивилизации

17.12 / Мнение: О личной катастрофе Владимира Путина 2020 года

30.08 / Мнение: Проехал по “Тавриде”

23.07 / Ученые обнаружили признаки жизни на Марсе

30.06 / В московских Раменках выявили многократное превышение числа участников надомного голосования

25.10 / Ученые выявили неожиданную особенность отношения к “черному” юмору умных людей

07.09 / Михаил Ефремов будет отбывать наказание в Форосе

29.10 / Петров. Он такой один

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска