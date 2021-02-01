 

В Швеции запустили систему зарядки электрокаров во время движения по дороге

01.02.2021, 15:30, Новости дня
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Шведская компания ElectReon продемонстрировала, как решить проблему зарядки электромобилей. Она запустила на одном из участков дороги систему зарядки бесконтактным методом.

Машину вовсе не нужно останавливаться и подсоединять какие-то провода. Достаточно проехать по своему маршруту, и уровень зарядки аккумулятора повысится.

Технологий использует индукционный метод передачи электроэнергии. Что-то похожее есть в беспроводной зарядке смартфонов. В данном случае машина получает заряд, если двигается на скорости до 60 километров в час. Также повсеместное применения такой технологии позволит выпускать электромобили с аккумуляторами меньшей емкости. Это значит, что цены на них существенно снизятся.



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