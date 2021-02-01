 

Американские ученые усовершенствовали технологию получения электроэнергии от разницы температур

01.02.2021, 15:30, Новости дня
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Ученые из Калифорнийского университета создали новый искусственный материал, который можно использовать для получения электроэнергии в так называемой термопаре. По мнению экспертов, в результате могут появиться технологии производства электрического тока из источников, которые ранее не использовались.

Данный принцип получения энергии известен еще с позапрошого века. Если в цепи замкнуть два разных материала с разной температурой, то в ней начинает двигаться поток электронов. Проблема была лишь в том, что для достижения минимального КПД (около 7%) требовались дорогие металлы.

Напомним, что КПД обычной паровой турбины составляет 20%. Однако никто не запрещает установить где-то на трубе термопару для дополнительной генерации тока. С материалами, разработанными в Америке, это стало возможным.



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