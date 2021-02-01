Полицейские распылили перцовый спрей в лицо девятилетней девочке в США

01.02.2021, 15:14, Новости дня

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В городе Рочестер (штат Нью-Йорк) полиция применила к девятилетней девочке перцовый спрей, пытаясь усадить ребенка в полицейский автомобиль, сообщили американские СМИ.

Правоохранители приехали в дом девочки по сообщению о «семейных проблемах». По словам заместителя начальника полиции Андре Андерсона, ребенок угрожал убить свою мать и покончить с собой. Девочка попыталась сбежать и даже ударила одного из сотрудников ногой, а когда полицейские надевали на нее наручники, она лежала в снегу и просила их остановиться. Видео инцидента было опубликовано городским полицейским управлением, пишет The New York Times.

Когда правоохранители усаживали ребенка в машину для того, чтобы доставить в больницу, она заявила, что не поедет, пока не увидит своего отца. Когда же девочка в очередной раз отказалась садиться в автомобиль, один из офицеров применил перцовый баллончик, распылив спрей ей в лицо. Мэр Рочестера Лавли Уоррен после инцидента призвала полицейских реагировать на подобные ситуации с большим состраданием и заявила, что офицерам необходимо улучшить навыки по снижению напряженности, а департаменту полиции пересмотреть свою внутреннюю культуру. Как отмечается в публикации, этот инцидент высветил давнюю проблему американской полиции, когда офицеры зачастую плохо подготовлены для работы с «обезумевшими или психически больными людьми» и могут сдерживать их только при помощи насилия.

В июле 2020 года представители федеральных сил США применили слезоточивый газ против мэра Портленда.

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