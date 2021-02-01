 

В Ингушетии задержали троих пособников террористов

01.02.2021, 15:14, Новости дня
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В Ингушетии задержали подозреваемых в пособничестве запрещенному в РФ террористическому сообществу «Имарат Кавказ», сообщил Следственный комитет России.

Правоохранители по уголовному делу против руководителей и участников группировки задержали Курейша Джандигова, Ислама Жандигова и Адама Хашиева, сообщается на сайте ведомства.

Им предъявили обвинение по статьям «Участие в деятельности незаконного вооруженного формирования» и «Участие в деятельности террористической организации».

Согласно версии следствия, в 2020 году Хашиев, Джандигов и Жандигов помогали находившимся в розыске участникам «Имарат Кавказ». Они подыскали им тайное жилище, помогли разведать местность и обеспечили безопасное перемещение по Ингушетии, а также перевозку оружия и снабжение питанием.

«Один из фигурантов выдал схрон, в котором находились огнестрельное оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении троих задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу», – добавили в СК.

Расследование проводится совместно с ФСБ РФ и УФСБ РФ по Ингушетии.

В августе 2020 года в Ингушетии уничтожили двух боевиков и задержали еще одного. Отмечалось, что они планировали теракты.



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