 

TikTok начал блокировать призывающие на незаконные акции аккаунты

01.02.2021, 15:14, Новости дня
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TikTok частично или полностью заблокировал несколько аккаунтов, авторы которых призывали к незаконным акциям, а также вели агитацию несовершеннолетних к участию в таких акциях, сообщил глава рабочей группы Общественной палаты (ОП) по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности интернета Александр Малькевич.

«Я много говорил о том, чтобы западные соцсети блокировали контент, который противоречит правовым нормам нашей страны. Свершилось! TikTok прислушался к призывам гражданских активистов, то есть нас с вами», – сообщил Малькевич в соцсетях, передает ТАСС.

Он добавил, что в ОП следили за аккаунтами, призывавшими к несанкционированным митингам и агитировавших несовершеннолетних. «И сейчас мы видим, что эти аккаунты частично или полностью заблокированы. Из 14 самых активных аккаунтов доступ к двум был ограничен, у пяти аккаунтов был удален весь контент, у четырех аккаунтов был точечно удален запрещенный контент», – отметил Малькевич.

По его словам, меры приняты пока не ко всем пользователям, публиковавшим противоправный контент.

Ранее Малькевич отмечал, что фейки в TikTok стали более жесткими и агрессивными.

Несанкционированные акции состоялись в воскресенье в Москве и других крупных городах России. Аналогичные акции прошли 23 января. МВД и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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