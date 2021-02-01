Проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко нерешаемой – политолог Класковский

01.02.2021, 15:12, Разное

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Александр Лукашенко успешно “оседлал” протестную волну. Белорусский президент принял решение заморозить вопрос транзита власти, поскольку народное недовольство в значительной степени утихло.

Теперь репрессивный аппарат намерен оприходовать образовавшийся политический штиль, сообщил политолог Александр Класковский. По мнению эксперта, несмотря на внешнюю уверенность в своих силах Лукашенко по-прежнему пребывает в состоянии тревоги.

Что касается политических оппонентов, находящихся в местах заключения, то на них последний диктатор Европы навесил ярлык уголовников. Класковский убежден, что их Батька будет использовать в своих целях по мере необходимости, как это было и ранее. Так, к примеру, когда давление Запада возрастает, Лукашенко будет выпускать оппозиционных деятелей досрочно.

Политолог добавил, что в текущий период времени репрессивная фаза далека от завершения. При этом у белорусов теперь есть преимущество, поскольку они осознали, что их много.

Класковский отметил, что проблема внутренней легитимности выглядит для Лукашенко практически нерешаемой. Белоруссию все равно будет распирать колоссальное внутреннее напряжение, резюмировал он.