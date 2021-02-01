 

Зеленский сообщил о проблемах с вакцинацией: Киев вынужден стоять с протянутой рукой

01.02.2021, 15:12, Разное
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Президент отметил, что Украина не является равноправным членом Европейского союза, и потому не относится к приоритетным странам, которые сейчас должны получить вакцину. Владимиру Зеленскому пришлось связаться с западными лидерами, чтобы договориться о поставках.

Лидер Незалежной рассказал, что некоторые коллеги согласились помочь ему за счет собственных поставок. Не исключено, что им придется как-то объяснить своим гражданам, почему они отдали часть вакцин. “Неприятно понимать, что ты стоишь с протянутой рукой”, – сказал президент.

За прошедшие сутки на Украине подтвердили 2 030 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии коронавирус в стране подхватили 1,22 миллиона человек. Выздоровели и покинули больницы 1,02 миллиона граждан, скончались 22,7 тысячи пациентов.

До 28 февраля 2021 года на Украине действует общий карантин и режим чрезвычайной ситуации. В стране пока не началась вакцинация граждан. Примечательно, что Киев отказался от поставок российского “Спутник V” и ведет переговоры с производителями других вакцин.

Владимир Зеленский объяснил, что у него пока нет доказательств стопроцентной эффективности российского препарата. Кроме того, он подчеркнул, что покупка вакцины может стать “геополитическим ударом”.



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