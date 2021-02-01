Скандалы: Нажитые непосильным трудом 10 «мерседесов», «бентли», БМВ и «мазерати» от депутата Госдумы

01.02.2021, 14:56, Разное

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Как семья парламентария Сергея Жигарева обзаводилась парком дорогих автомобилей

На родственников депутата от партии ЛДПР Сергея Жигарева записано два десятка премиальных машин, среди которых есть спорткары Maserati, Porsche, Bentley и несколько Mercedes. Их общая стоимость приближается к 100 миллионам рублей. Самые дорогие и быстрые экземпляры — у матери-пенсионерки. Экс-супруга Жигарева помимо своего автопарка владеет ещё дорогими квартирами в Москве и земельными участками в Подмосковье стоимостью около одного миллиарда рублей. У Лайфа есть веские основания полагать, что всё это имущество принадлежит самому депутату.

У депутата Сергея Жигарева, председателя Комитета по экономической политике в Госдуме, в декларации числятся два «американца»: огромный пикап Chevrolet Silverado 3500 HD и ретро-седан Chevrolet Bel Air 1957 года. В зависимости от состояния каждый стоит на вторичном рынке от полутора до трёх миллионов рублей. Ещё парламентарий декларирует легенду советского автопрома — ГАЗ-21 «Волга».

На самом деле ситуация может быть иной: Лайф изучил различные базы данных, в том числе и ГИБДД, и выяснил, что на родственников Жигарева оформлен целый автопарк дорогих машин.

В копилку жены

Большая часть иномарок оформлена на бывшую жену парламентария — Наталью Анатольевну Жигареву. Ещё с конца 90-х годов депутат записывал на неё почти все свои машины.

За Жигаревой числились BMW 523, Audi А8L, кроссовер Porsche Cayenne, сразу три модели Mercedes, в том числе седан E200 и внедорожник ML 430.

Следует отметить, что Жигарев и его близкие отдают особое предпочтение продукции немецкого концерна Mercedes-Benz. Его жене принадлежало сразу четыре Mercedes S500, которые новыми потянут на 40 миллионов рублей, и один Maybach S450 стоимостью от 12 миллионов.

Фото © avinfotelegraph.com

Флагманы Mercedes хоть и записаны на экс-жену депутата, но есть подозрения, что это для отвода глаз. Судя по многочисленным фотографиям представительского седана с госномером М***МР77, машину водит мужчина, очень похожий на самого Жигарева. На стекле автомобиля красуется депутатский пропуск.

Фото © Twitter / CKonovalov

Who is Mrs. Жигарева?

Помимо автопарка на жену Жигарева оформлены две квартиры на Ленинском проспекте в Москве. Одна из них — в 30-этажном доме в элитном ЖК «Квартал на Ленинском», который возводила инвестиционно-строительная компания «Квартал». Это целый комплекс высоток с оригинальным дизайном и подземным паркингом, где все здания выполнены по индивидуальному проекту.

Дом, где прописана Жигарева, построен в 2006 году. Высота потолков здесь больше трёх метров. Все квартиры с балконами. В здании установлено швейцарское тепловое оборудование SWEP, радиаторы отопления в квартирах оснащены терморегуляторами. Дом обустроен скоростным лифтом Mitsubishi.

Один квадратный метр жилья здесь оценивается в 260 тысяч рублей. Например, за однокомнатные квартиры просят 15 миллионов рублей, за четырёхкомнатную квартиру в 200 квадратов — 55 миллионов, за шестикомнатные — от 90 до 264 миллионов, за пентхаусы — от 150 до 687 миллионов рублей. Стоимость аренды квартир в этом доме доходит до полутора миллионов рублей в месяц.

В 2017 году Наталья Жигарева неожиданно стала крупным землевладельцем. У неё в собственности появилось 300 тысяч квадратных метров земли в Подмосковье, к юго-западу от аэропорта Внуково. Только кадастровая стоимость этой целины 658,5 миллиона рублей. Рыночная цена должна быть в полтора-два раза выше.

Эти владения Жигарева получила через цепочку сделок от фирм «МТК-проект» и «ТД «Сильвер», принадлежащих Сергею Жигареву и его матери Лидии Гавриной. Об этом свидетельствуют данные базы «СПАРК-Интерфакс».

Сейчас обе эти фирмы уже ликвидированы. Причём первая прекратила деятельность через полтора года после сделки. Торговый дом «Сильвер», от которого получила землю бывшая депутатская жена, позднее тоже был ликвидирован.

Пока непонятно, откуда у экс-супруги парламентария такие деньги. Судя по декларациям депутата Жигарева, она зарабатывала не регулярно, но очень много. В 2014 году она получила 61 миллион рублей, а муж только 3,8 миллиона. В 2017-м женщина заработала 26,3 миллиона рублей, в то время как сам депутат только 4,2 миллиона.

О месте работы депутатской жены и её официальном доходе ничего не известно. Она лишь фигурирует в выписках депутата как собственник квартир, машин, земли.

Жигаревой нет в соцсетях, а единственная страница с её именем и подходящим возрастом была очищена и переименована в Марка Кузнецова. Так кто же такая мультимиллионерша Наталья Жигарева? Может ли быть так, что депутат Жигарев просто прячет с помощью экс-супруги часть доходов и активов?

Если Жигарева не платила за землю, то получается, что сделка могла быть фиктивной. В таком случае она требует проверки со стороны правоохранительных органов. Возможно, так могли прятать депутатские активы от посторонних глаз или легализовать какие-то теневые доходы.

Практика фиктивных разводов, чтобы спрятать активы и не декларировать их, распространена в рядах ЛДПР. Например, такую схему мог использовать депутат Андрей Свинцов. С его мобильного телефона оплачиваются парковки внедорожника Lexus его экс-супруги. Сообщалось, что формально развёлся с женой глава Хабаровского края Сергей Фургал, а губернатор Владимирской области Владимир Сипягин, напротив, живёт со своей избранницей в гражданском браке, что даёт ему право не указывать её в ежегодной декларации.

Призрак собственности

В 2019 году из декларации о доходах депутата Жигарева неожиданно исчезла супруга вместе с 30 гектарами той самой земли, которую она получила в результате сомнительных сделок. Вместе с ней из декларации пропали и дорогие Mercedes-Benz S500 с Maybach.

Формально причиной этому послужил развод, которому предшествовал любовный скандал. В июле 2018 года появились сообщения о том, что Жигарев якобы был в близких отношениях с моделью Ольгой Синтюревой.

Романтическая история переросла в криминальную хронику: бойфренд модели напал на Жигарева, когда тот был в машине с Синтюревой, вытащил депутата на улицу и избил. К этому случаю затем добавилось обвинение модели и её бойфренда в краже имущества парламентария на 23 миллиона рублей.

Но версия о разделе имущества после скандала выглядит неправдоподобно. Во-первых, как минимум один из автомобилей Mercedes, оформленных на Наталью Жигареву, продолжал использоваться ещё более полугода после скандала с моделью и регулярно останавливался на многочасовые стоянки неподалёку от Госдумы. Хозяин машины даже успел собрать шесть штрафов за нарушения ПДД.

Бабушка в люксе

Наталья Жигарева не единственный человек из близкого окружения депутата, на кого оформлено имущество. Самые дорогие машины формально принадлежат матери парламентария, 73-летней пенсионерке Лидии Гавриной. Считается, что она привела сына в политику. Гаврина работала заместителем губернатора Красноярского края Александра Лебедя, была его правой рукой.

В конце 1990-х годов Сергея Жигарева после службы в Вооружённых силах СССР тоже взяли на работу в аппарат красноярского губернатора. Жигарев отвечал за Комитет по инвестициям и инновационной деятельности администрации края, позднее руководил Главным управлением экономики и промышленности региона. В конце нулевых Жигарев избрался в Московскую городскую думу, а с 2010-го является депутатом федерального парламента.

Женщине, например, принадлежат два внедорожника Cadillac Escalade, купленные с разницей в два года — в 2015 и 2017 годах. Сейчас дилеры просят за новую машину от шести миллионов рублей.

На пенсионерку записаны заряженный кроссовер Mercedes-Benz МL 63АМG и культовый спорткар Джеймса Бонда Aston Martin ВВ9. Новый автомобиль стоит от 10 миллионов рублей. В коллекции Гавриной есть и подержанный итальянский спортивный седан Maserati Quattroporte, который успел сменить шесть владельцев. Новый автомобиль стоил бы сейчас девять миллионов.

На Гаврину записан премиальный внедорожник Bentley Вentayga W12 стоимостью 22 миллиона рублей. Этот британский паркетник разгоняется до 100 километров в час за 4,1 секунды и может достигать скорости 300 км/ч. В салоне всё по высшему разряду и изготовлено по индивидуальному заказу владельца.

Интересно, что новенький Bentley получил «красивый» госномер У***ТУ777, который ранее использовался на такси и был закреплён за фирмой «Консультант». Судя по всему, её таксисты забивали на правила: фирма накопила штрафов почти на 42 миллиона рублей. Сейчас организация ликвидирована. Номер перекочевал на Bentley, но его аура не изменилась — на автомобиле уже есть штрафы за превышение скорости.

При этом сразу несколько машин Жигаревых имели «красивые» номера, а знак М***МР77, мимикрирующий под серию для спецслужб, депутат с бывшей женой использовали для разных автомобилей: BMW и Mercedes S450 и S500. Это следует из данных базы ГИБДД.

Близкий круг

Хранить автомобили Сергея Жигарева могут также другие близкие и родственники. Например, Mercedes Е200 принадлежит 76-летнему Фёдору Владимировичу Гаврину. Судя по тому, что этот человек прописан в одной квартире вместе с матерью депутата на Ленинском проспекте, можно предположить, что мужчина приходится Жигареву отчимом.

На госномере, принадлежащем Гаврину, висит 40 штрафов за нарушения ПДД. Это очень похоже на то, что машиной на самом деле пользуется кто-то другой.

Ещё несколько автомобилей принадлежат некоей 48-летней Ирине Анатольевне Дмитриевой, которая числилась в той же квартире, где ранее был прописан депутат Сергей Жигарев со своей экс-супругой, в типовой девятиэтажке 1956 года постройки на проспекте Вернадского. Дмитриева может быть сестрой экс-жены депутата. У них совпадает отчество, да и разница в возрасте всего два года.

На Дмитриеву записано сразу два японских внедорожника — Lexus LХ 470 и GХ 470. Стоимость первого на вторичном рынке доходит до семи миллионов рублей, второго — до трёх миллионов. Ей также принадлежали бюджетный микровэн Mercedes В170, седан BMW 320 и Toyota.

С семьёй Жигарева может быть связан и ещё один большой внедорожник — Mercedes GL 350. Подобная новая машина в салоне стоит от семи миллионов рублей. Автомобиль зарегистрирован на некоего Германа Пономарёва.

Судя по всему, этой машиной пользуется сам депутат и его бывшая жена. Тот же номер телефона, по которому регистрировались парковки Mercedes, использовали Наталья и Сергей Жигаревы при оплате стоянок других своих авто.

По такой же схеме Жигаревы могли пользоваться и другими автомобилями. Например, по номеру телефона, связанному с женой Жигарева и его матерью, регистрировали парковки старенького японского кроссовера Mitsubishi Outlander 2004 года и Skoda Octavia 2001 года.

Получается, что у родственников Жигарева нет заметных легальных доходов, зато есть дорогие автомобили, которые им явно не по карману. Если роскошные Bentley Вentayga и Cadillac Escalade для 73-летней пенсионерки ещё хоть как-то можно объяснить, то её выбор суперкаров Aston Martin и Maserati вызывает большие вопросы. К машинам следует добавить земли под Внуково, рыночная стоимость которых может дотягивать до одного миллиарда, а также несколько квартир на Ленинском проспекте стоимостью почти 100 миллионов. Возникает вопрос: откуда у парламентария и его родственников могут быть деньги на столь дорогие покупки?

Лайф направил многочисленные вопросы в аппарат депутата Жигарева, однако на момент публикации ответа от него не получил.

Андрей Дубровский