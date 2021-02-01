Прививку против коронавируса сделали более 1600 рыбинцев
 

Прививку против коронавируса сделали более 1600 рыбинцев

01.02.2021, 14:58, Новости
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В Рыбинске продолжается массовая вакцинация населения против коронавирусной инфекции. Прививку сделали 1622 человека, 58 получили второй компонент вакцины.

Делать прививку можно с 18 лет. Тем, кто переболел Сovid-19, врачи советуют сделать прививку через шесть месяцев после перенесенного заболевания. Медики подчеркивают, обязательного предварительного обследования на антитела перед прививкой не требуется.

– Массовая вакцинация позволит как можно быстрее приобрести коллективный иммунитет. Поэтому сейчас широко развернута прививочная кампания, чтобы частично к наступлению периода весеннего подъема заболеваемости и полностью к осенней волне увеличения числа простудных заболеваний, вакцина начала работать, – рассказал главный врач горбольницы №2 Михаил Цветков.

Запись на вакцинацию максимально упрощена. Это можно сделать при личном обращении в поликлинику, по телефону лечебного учреждения, через портал Госуслуг. Прививка состоит из двух компонентов. Вторую часть нужно получить через три недели после первичного обращения.

В поликлинике, перед тем, как отправить пациента на прививку, врач обязательно проведет общее обследование, уточнит об аллергических реакциях и хронических заболеваниях.

Если противопоказаний нет, то пациента отправляют на прививку. Медики предупреждают, возможны послепрививочные симптомы, напоминающие простудное заболевание. Но они проходят на третий день, отмечают в пресс-служба администрации города.



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