 

Навального, Тунберг и ВОЗ номинировали на Нобелевскую премию мира

01.02.2021, 14:46, Новости дня
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Российский оппозиционер Алексей Навальный, Всемирная организация здравоохранения и участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг номинированы на Нобелевскую премию мира. Об этом 31 января сообщил Reuters, ссылаясь на заявление бывшего министра климата Норвегии Ула Эльвестуена.

Тунберг назвали одним из “наиболее ярких представителей борьбы с климатическим кризисом”.

Навальный номинирован за “усилия по мирной демократизации России”.

На премию также выдвинули белорусских оппозиционерок Светлану Тихановскую, Марию Колесникову и Веронику Цепкало за “борьбу за справедливые выборы и вдохновение для мирного сопротивления”.

В числе номинантов также указан бывший президент США Дональд Трамп, представители НАТО и Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

Лауреата премии мира 2021 года объявят в октябре.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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