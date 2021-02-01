Гройсман заявил о готовности занять кресло премьер-министра Украины

01.02.2021, 14:46, Новости дня

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Лидер партии “Украинская стратегия Гройсмана” Владимир Гройсман готов снова стать премьер-министром Украины. О своих планах он рассказал интервью агентству “Интерфакс Украина”, фрагмент которого опубликован 1 февраля.

“Если вы меня спросите, готов ли я к тому, чтобы быть премьер-министром страны, то точно могу сказать: профессионально я совершенно готов к этому”, – сказал он.

В то же время политик отметил, что занять кресло премьера не является для него целью. Гройсман посчитал правильным получить “мандат доверия от украинцев” на выборах.

“Когда есть такой мандат, ты можешь его использовать для достижения цели. Путь нашей команды к этой цели – нормальной жизни людей в Украине – как раз через парламентские выборы”, – сказал Гройсман.

Гройсман был премьер-министром с апреля 2016 года по август 2019 года, когда президентом Украины был Петр Порошенко. Кабмин Гройсмана отправили в отставку через три месяца после того, как президентом стал Владимир Зеленский.

На внеочередных выборах 2019 года вместе со своей партией “Украинская стратегия Гройсмана” баллотировался в Верховную Раду, но политсила не преодолела 5-процентный проходной барьер (набрала 2,41% голосов).

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