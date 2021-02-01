Необычные телесные изменения могут указывать на высокий уровень сахара в крови

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01.02.2021, 14:38, Разное
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Медики установили, что на очень высокий уровень сахара в крови могут указывать необычные телесные изменения. Заболевание в целом считается хроническим, при котором глюкоза является нестабильной.
У людей скачет уровень сахара из-за нарушенной выработки инсулина. В результате в работе всех систем организма начинают происходить сбои. Одним из характерных симптомов данного состояния являются ощущения, когда кажется, что на ногах присутствуют носки, а на руках перчатки.
В конечностях может наблюдаться покалывание или же чувствоваться онемения. Иногда появляется пульсирующая или же острая боль. В ряде случаев человек не может выдержать никакое прикосновение.

Сейчас контролировать уровень сахара в крови можно посредством диеты и физической активности. Уровень глюкозы быстро растет из-за потребления быстрых углеводов, поэтому стоит сократить количество данных продуктов в рационе. Речь идет о белом хлебе, рисе, макаронных, мучных изделиях. Важно есть дотаточное количество клетчатки, которая в основном содержится в овощах и фруктах.

Источник: profile.ru



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