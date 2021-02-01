Тарзан рассказал, как накажет экс-любовницу и её подругу

01.02.2021, 14:38, Разное

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Муж Наташи Королевой Таразан рассказал, как накажет свою экс-любовницу Анастасию Шульженко и ее подругу. По его словам, за совершение злых поступков люди должны нести ответственность.

Анастасия Шульженко и одна из ее подру сняли скандальное видеоролик с участием Тарзана. Спустя некоторое время эти материалы показали в эфире федеральных каналов. По словам Сергея Глушко, на сегодняшний день ведутся процессуальные действия. Супруг Наташи Королевой уверен, что правосудие все расставит по своим местам.

Тарзан признался, что вся эта скандальная ситуация очень негативно сказалась на его репутации. В то же время он отметил: «Одна мадам уже присела». Доброту и благородство Сергей Глушко назвал уделом сильным людей, но злые поступки должны наказываться.

Источник: www.ntv.ru