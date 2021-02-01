Ида Галич объяснила, почему не комментирует разрыв с мужем

01.02.2021, 14:38, Разное

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Ведущая и блогер Ида Галич рассказала, почему отказывается комментировать разрыв с мужем Аланом Басиевым. Отвечая на этот вопрос подписчику, она заявила, что никогда не расскажет об истинной причине развода.

Ида Галич предложила в разделе «Истории» задавать ей вопросы. Один из пользователей спросил, собирается ли она рассказывать о расставании с супругом. По словам Галич, у нее с Аланом Басиевым есть общий ребенок, а одно ее неправильно сформулированное предложение о экс-муже может изменить представление о нем, как об отце.

Блогер надеется, что им и Алану Басиеву хватит сил и мудрости, чтобы разойтись корректно. У малыша не должно возникнуть ощущения, что кто-то из родителей является нехорошим человеком. После расставания с мужем Ида Галич приняла решение оставить в ленте Instagram все совместные фотографии с отцом своего ребенка.



Изображение взято с: Instagram @galichida

Ида Галич и Алан Басиев поженились в 2018 году. В феврале прошлого года у пары родился сын. Недавно появилась информация о расставании звездной пары.