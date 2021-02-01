В Госдуме пояснили закон о запрете мата в соцсетях

01.02.2021, 14:20, Новости дня

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В РФ с 1 февраля соцсети будут должны самостоятельно выявлять и блокировать противоправную информацию. Блокировке подлежат, в том числе, публикации с нецензурной лексикой.

«В соответствии с законом среди информации, которая подлежит блокировке, в частности, (…) материалы, содержащие нецензурную брань», – говорится в сообщении на сайте Госдумы.

При этом под социальной сетью подразумевается сайт, «доступ к которому в течение суток имеют более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории России».

Также соцсети обязаны выявлять и удалять материалы, содержащие информацию, выражающую «явное неуважение» к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции или органам госвласти; призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.

Отмечается, что закон касается именно владельцев соцсетей. «За неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных материалов предусмотрены штрафы. Для граждан такой штраф составит от 50 до 100 тыс. рублей, для должностных лиц – от 200 до 400 тыс. рублей, для юридических лиц – от 800 тыс. до 4 млн рублей», – отметил председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Ранее эксперты рассказали газете ВЗГЛЯД, что с нецензурной лексикой в социальных сетях, комментариях и в Интернете в целом невозможно бороться без помощи блогеров, модераторов и авторов контента и интернет-площадок, поэтому для решения этой проблемы нужна коллективная работа.